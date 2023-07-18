Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:27, 17 июля 2023Интернет и СМИ

Обнаружение у прилетевших из Египта россиян неизвестной болезни опровергли

Роспотребнадзор опроверг информацию о неизвестной болезни у прилетевших из Египта россиян

Фото: Mufid Majnun / Unsplash

Информация о том, что у группы прилетевших из Египта россиян, обнаружили неизвестную болезнь, оказалась недостоверной.

Telegram-канал Mash 17 июля разместил публикацию, в которой утверждалось, что в Красноярске у 18 россиян, прибывших рейсом из Египта, выявили неизвестную болезнь, для которой характерны такие симптомы, как головная боль, ломота в теле, высокая температура, тошнота и рвота. Отмечалось, что ранее около 200 случаев заболевания было зафиксировано в египетской деревне Эль-Аликат. Как сообщалось в публикации, загадочная инфекция передается через комаров и других кровососущих насекомых, а ее симптомы проявляются в среднем на 4-10 день после заражения.

Как отмечал Mash, в связи со вспышкой заболевания в России был усилен санитарный контроль над прибывающими из Египта рейсами. Также ситуацией занялся Роспотребнадзор. При этом источник информации канал не указывал.

Главный санитарный врач Красноярского края Дмитрий Горяев в беседе с «АиФ» опроверг заявление, что у 18 вернувшихся из Египта жителей края была выявлена неизвестная болезнь. По его словам, к настоящему моменту в регионе не было зафиксировано ни одного случая подобной инфекции.

Позже в пресс-службе Роспотребнадзора также заявили, что в России не было выявлено случаев неизвестного заболевания, которое ранее фиксировалось в Египте. При этом там отметили, что в России периодически фиксируются случаи лихорадки денге, симптомы которой выявляются и у заболевших в Египте, передавал ТАСС.

Публикация получила распространение в российских СМИ. Так, сообщения о неизвестной болезни у прилетевших из Египта россиян разместили Национальная служба новостей, «ФедералПресс» и Общественная служба новостей. Также подобные публикации распространялись в соцсетях (1, 2).

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Штурмовик Су-25 рухнул в море на глазах у отдыхающих в Краснодарском крае. Что известно о катастрофе?

    В России назвали условие возобновления зерновой сделки

    Легкоатлет-чемпион рассказал о продаже квартиры ради возобновления тренировок

    Россиянин стал миллионным туристом на любимом курорте для отдыха миллионеров

    У бывшего сотрудника МВД России захотели изъять 130 миллионов рублей за взятки

    54-летняя Татьяна Буланова раскрыла секрет привлекательности

    Крупнейшая экономика Европы резко сократила выбросы парниковых газов

    Экс-солистка «Серебра» прошла с волком по центру Москвы и попала на видео

    Силовики задержали администратора и редактора Telegram-канала за вымогательство

    Минюст признал нежелательной деятельность «Новой газеты Европа»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости