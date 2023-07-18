Обнаружение у прилетевших из Египта россиян неизвестной болезни опровергли

Роспотребнадзор опроверг информацию о неизвестной болезни у прилетевших из Египта россиян

Информация о том, что у группы прилетевших из Египта россиян, обнаружили неизвестную болезнь, оказалась недостоверной.

Telegram-канал Mash 17 июля разместил публикацию, в которой утверждалось, что в Красноярске у 18 россиян, прибывших рейсом из Египта, выявили неизвестную болезнь, для которой характерны такие симптомы, как головная боль, ломота в теле, высокая температура, тошнота и рвота. Отмечалось, что ранее около 200 случаев заболевания было зафиксировано в египетской деревне Эль-Аликат. Как сообщалось в публикации, загадочная инфекция передается через комаров и других кровососущих насекомых, а ее симптомы проявляются в среднем на 4-10 день после заражения.

Как отмечал Mash, в связи со вспышкой заболевания в России был усилен санитарный контроль над прибывающими из Египта рейсами. Также ситуацией занялся Роспотребнадзор. При этом источник информации канал не указывал.

Главный санитарный врач Красноярского края Дмитрий Горяев в беседе с «АиФ» опроверг заявление, что у 18 вернувшихся из Египта жителей края была выявлена неизвестная болезнь. По его словам, к настоящему моменту в регионе не было зафиксировано ни одного случая подобной инфекции.

Позже в пресс-службе Роспотребнадзора также заявили, что в России не было выявлено случаев неизвестного заболевания, которое ранее фиксировалось в Египте. При этом там отметили, что в России периодически фиксируются случаи лихорадки денге, симптомы которой выявляются и у заболевших в Египте, передавал ТАСС.

Публикация получила распространение в российских СМИ. Так, сообщения о неизвестной болезни у прилетевших из Египта россиян разместили Национальная служба новостей, «ФедералПресс» и Общественная служба новостей. Также подобные публикации распространялись в соцсетях (1, 2).

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