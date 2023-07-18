ЕС задумал создать фонд для пополнения военных запасов Киева

Politico: ЕС хочет создать фонд в 20 млрд евро для пополнения запасов ВСУ на четыре года

Евросоюз хочет создать фонд на 20 миллиардов евро для пополнения военных запасов Украины. Об этом пишет Politico.

Издание выяснило, что выделение средств из этого фонда помогающим Киеву странам рассчитано на четыре года. При этом оговаривается, что эта сумма не является потолком военной помощи.

Главы МИД стран ЕС обсудят создание фонда 20 июля, а к осени — одобрят его создание.

