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00:06, 19 июля 2023Бывший СССР

ЕС задумал создать фонд для пополнения военных запасов Киева

Politico: ЕС хочет создать фонд в 20 млрд евро для пополнения запасов ВСУ на четыре года

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Евросоюз хочет создать фонд на 20 миллиардов евро для пополнения военных запасов Украины. Об этом пишет Politico.

Издание выяснило, что выделение средств из этого фонда помогающим Киеву странам рассчитано на четыре года. При этом оговаривается, что эта сумма не является потолком военной помощи.

Главы МИД стран ЕС обсудят создание фонда 20 июля, а к осени — одобрят его создание.

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    Марина Совина
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