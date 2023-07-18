Крупнейший на планете айсберг возобновил дрейф в Южном океане

Крупнейший на планете айсберг А23а возобновил активный дрейф вдоль берегов Антарктиды

Крупнейший на планете айсберг А23а возобновил активный дрейф вдоль берегов Антарктиды в Южном океане. Об этом сообщается на сайте Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

Отмечается, что в начале антарктической зимы айсберг начал активный дрейф со скоростью более 150 км в месяц. На данный момент он движется в море Уэдделла вдоль берегов Антарктиды.

Ученые подчеркивают, что будущее А23а зависит от воздействия течений, выступов подводного рельефа, а также метеорологических факторов. «Но в конечном итоге дни жизни айсберга сочтены, он будет вынесен на чистую воду, вероятнее всего, уже в этом году», — добавили в институте.

Айсберг А23а откололся от внешнего края шельфового ледника Фильхнера в сентябре 1986 года. На нем располагалась сезонная база «Дружная-1» советской антарктической экспедиции. Площадь айсберга составляет около 4170 квадратных метров, что в два раза превышает площадь Санкт-Петербурга.