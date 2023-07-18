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20:15, 18 июля 2023Силовые структуры

ФСБ нашла у москвича арсенал и изъяла его

В Москве силовики задержали мужчину за незаконное хранение винтовки, револьвера и патронов

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Сотрудники ФСБ и полиции задержали 50-летнего мужчину по подозрению в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

В квартире задержанного на улице Академика Анохина обнаружены предметы, схожие с винтовкой, револьвером и патронами. Все это москвич хранил без необходимого разрешения, поэтому силовики изъяли оружие и боеприпасы. Исследование показало, что револьвер переделан из стандартного сигнального оружия, а 49 патронов являются боевыми и могут быть использованы для стрельбы.

Задержанный рассказал, что нашел арсенал несколько лет назад на территории Московского региона. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 222 («Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия») УК РФ.

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    Варвара Митина
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