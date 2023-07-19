Россиянка попыталась дать 100 тысяч рублей полицейскому и попала под следствие

В Ангарске задержали пьяную женщину-водителя, пытавшуюся дать взятку сотруднику ГИБДД

В Ангарске задержали 44-летную женщину-водителя, пытавшуюся дать взятку сотруднику полиции. Женщина попала под следствие, об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Иркутской области.

По данным ведомства, в понедельник, 17 июля, инспектор ГИБДД остановил фигурантку, которая управляла машиной в состоянии алкогольного опьянения. Он начал составлять протокол об административном правонарушении, однако женщина в служебной машине ДПС стала предлагать сотруднику 100 тысяч рублей.

Правоохранитель отказался от суммы. По факту произошедшего возбуждено дело по части 3 статьи 291 («Дача взятки должностному лиц») УК РФ.