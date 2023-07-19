Безработный россиянин приставал к 12-летней незнакомке на улице и попал в СИЗО

Под Омском арестовали 57-летнего безработного, домогавшегося 12-летней девочки на улице

В Омской области арестовали 57-летнего безработного, домогавшегося 12-летней девочки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин будет находиться в СИЗО два месяца.

По данным ведомства, в полицию обратилась мать потерпевшей и рассказала, что ее дочь совратили. Выяснилось, что 17 июля мужчина увидел на улице незнакомую школьницу и стал приставать к ней. Вскоре его задержали.

По факту произошедшего возбуждено дело по пункту «б» части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Фигуранту грозит до 20 лет колонии.