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17:06, 19 июля 2023Силовые структуры

Безработный россиянин приставал к 12-летней незнакомке на улице и попал в СИЗО

Под Омском арестовали 57-летнего безработного, домогавшегося 12-летней девочки на улице

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

В Омской области арестовали 57-летнего безработного, домогавшегося 12-летней девочки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин будет находиться в СИЗО два месяца.

По данным ведомства, в полицию обратилась мать потерпевшей и рассказала, что ее дочь совратили. Выяснилось, что 17 июля мужчина увидел на улице незнакомую школьницу и стал приставать к ней. Вскоре его задержали.

По факту произошедшего возбуждено дело по пункту «б» части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Фигуранту грозит до 20 лет колонии.

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    Екатерина Власова
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