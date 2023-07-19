Три человека пострадали при взрыве в российском кафе
«112»: в Баксане Кабардино-Балкарии три человека получили ранения при взрыве в кафе
В городе Баксан Кабардино-Балкарии три человека получили ранения при взрыве в кафе. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
ЧП произошло в заведении «Дельмар», взрывной волной были выбиты окна и двери. Пострадавших госпитализировали.
Причины происшествия устанавливаются.
Ранее в дагестанском Каспийске в одном из многоквартирных домов произошел взрыв газа. Эпицентром взрыва стала квартира на седьмом этаже. Пострадал один человек, его доставили в больницу с ожогами.