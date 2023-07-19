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18:06, 19 июля 2023Россия

Три человека пострадали при взрыве в российском кафе

«112»: в Баксане Кабардино-Балкарии три человека получили ранения при взрыве в кафе

В городе Баксан Кабардино-Балкарии три человека получили ранения при взрыве в кафе. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

ЧП произошло в заведении «Дельмар», взрывной волной были выбиты окна и двери. Пострадавших госпитализировали.

Причины происшествия устанавливаются.

Ранее в дагестанском Каспийске в одном из многоквартирных домов произошел взрыв газа. Эпицентром взрыва стала квартира на седьмом этаже. Пострадал один человек, его доставили в больницу с ожогами.

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    Алан Босиков
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