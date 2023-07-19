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20:30, 19 июля 2023Среда обитания

Найдено самое дешевое жилье в Нью-Йорке

New York Post: самый дешевый апартамент в Нью-Йорке продается за $80 тысяч

Фото: Steven Sunshine / NYP

В Нью-Йорке нашли самое дешевое жилье, выставленное на продажу. Его стоимость составляет 80 тысяч долларов (7,2 миллиона рублей), сообщает New York Post.

Речь идет о студии, которая располагается в нейборхуде Джамейка в боро Куинс. Внутри просторного жилья деревянный пол, полностью оборудованная кухня и смежная со спальней гостиная. Апартамент находится в здании 1963 года постройки, жильцы имеют доступ к лифту, прачечной и гаражу.

Собственник согласен продать объект при условии, если годовой доход покупателя составляет 40 тысяч долларов последние три года, а собственный капитал — 25 тысяч долларов. Невысокая цена апартамента обусловлена районом. По словам президента консалтинговой компании Миллер Самуэль Джонатана Миллера, местные студии всегда продаются относительно дешево, однако их редко выставляют на продажу.

Ранее эксперты компании «Метриум» назвали стоимость самой дешевой квартиры в новостройке в Москве. Наиболее доступным оказался апартамент площадью 12 квадратных метров в районе Вешняки. Стоимость жилья составила 2,9 миллиона рублей.

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    Александра Качан
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