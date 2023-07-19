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09:32, 19 июля 2023Экономика

В России раскрыли новую схему мошенничества с поддельными фото банковских карт

«Известия»: мошенники начали вымогать деньги с помощью фейковых фото банковских карт

Фото: Nathan Dumlao / Unsplash

Злоумышленники в России начали массово генерировать поддельные фото банковских карт через чат-боты в Telegram и с их помощью вымогать деньги. Новую схему мошенничества раскрыли «Известиям» представители нескольких банков.

Первым делом взламывается аккаунт россиянина в мессенджере — преступники пишут его знакомым и родственникам с просьбой перевести деньги на счет в банке, рассказали в ВТБ. Для перевода присылают фото карты, якобы выпущенной крупной кредитной организацией, на которой значится имя человека, от которого якобы приходят сообщения.

В действительности такой карты не существует, изображение сгенерировано с помощью искусственного интеллекта, а номер, указанный на карте, привязан к счету мошенника в другом банке, как правило, не таком известном, объяснил старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

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По его словам, такая схема позволяет злоумышленникам выиграть время, чтобы успеть обналичить полученную сумму, так как пострадавший сначала подает жалобу в банк, карта которого изображена на фото. Обнаружив обман, правильнее будет обратиться в свою кредитную организацию, со счета в которой клиент потерял средства, посоветовали в ПСБ. Тогда она оперативно уведомит банк получателя о мошеннической операции.

Ранее в «Лаборатории Касперского» рассказали еще об одном популярном способе кражи средств. Злоумышленники стали маскировать программы удаленного доступа под банковские приложения. Чтобы получить доступ к онлайн-банкингу, они распространяют их через мессенджеры, представляясь сотрудниками службы поддержки. После того как жертва установила фейковое приложение на телефон, злоумышленник получает доступ к управлению устройством, что позволяет узнать учетные данные для входа в мобильный банк или получить доступ к аккаунту и украсть деньги.

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    Софья Ермакова
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