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20:18, 19 июля 2023Культура

Иранскую актрису приговорили к двум годам лишения свободы за отсутствие хиджаба

62-летнюю иранскую актрису приговорили к двум годам лишения свободы за отсутствие хиджаба

Фото: Мохаммад Хассанзаде / Wikimedia

Иранскую актрису кино и телевидения Афсане Байеган приговорили к двум годам лишения свободы за отсутствие хиджаба. Об этом сообщает агентство Fars.

Поводом для такого наказания стал визит 62-летней артистки на кинопоказ без головного платка. После мероприятия она опубликовала фотографии в интернете.

Женщина также должна будет еженедельно посещать психолога для лечения «психического расстройство антисемейной личности». Кроме того, ей на протяжении двух лет запрещено выезжать из Ирана и пользоваться интернетом. Адвокат Байеган отметил, что начало срока ее заключения может быть отложено в течение пять лет.

В ноябре 2022 года стало известно, что двух известных иранских актрис арестовали после того, как они публично сняли хиджабы в знак солидарности с протестующими, критикующими власть государства.

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    Сергей Равин
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