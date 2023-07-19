62-летнюю иранскую актрису приговорили к двум годам лишения свободы за отсутствие хиджаба

Иранскую актрису кино и телевидения Афсане Байеган приговорили к двум годам лишения свободы за отсутствие хиджаба. Об этом сообщает агентство Fars.

Поводом для такого наказания стал визит 62-летней артистки на кинопоказ без головного платка. После мероприятия она опубликовала фотографии в интернете.

Женщина также должна будет еженедельно посещать психолога для лечения «психического расстройство антисемейной личности». Кроме того, ей на протяжении двух лет запрещено выезжать из Ирана и пользоваться интернетом. Адвокат Байеган отметил, что начало срока ее заключения может быть отложено в течение пять лет.

В ноябре 2022 года стало известно, что двух известных иранских актрис арестовали после того, как они публично сняли хиджабы в знак солидарности с протестующими, критикующими власть государства.