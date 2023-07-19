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13:32, 19 июля 2023Интернет и СМИ

Власти Кургана ответили на сообщения о раздаче просроченной колбасы погорельцам

Власти Кургана назвали ложными сообщения о раздаче испорченной колбасы погорельцам Смолино

Фото: engin akyurt / Unsplash

Власти Кургана назвали ложными распространившиеся в сети сообщения о том, что пострадавшим от пожара, который произошел 7 мая в микрорайоне Смолино Курганской области, предоставили гуманитарную помощь в виде просроченной колбасы.

В паблике Инцидент | Курган «ВКонтакте» появился пост, в котором пользователь Майя Уральская утверждала, что «Мираторг» решил помочь погорельцам колбасой и копченым мясом, но продукты оказались испорченными. К посту были прикреплены фото коробок с колбасой на фоне контейнеров с мусором.

Между тем другие пользователи принялись отвечать Майе, что это звучит крайне неправдоподобно. К тому же колбаса на фотографиях вовсе не от «Мираторга», на этикетках отчетливо видна надпись «Гурмелле». Одна пользовательница отметила, что этикетки наклеены в магазине — вероятно, в «Метрополисе» или «Монетке», потому что те обычно пишут «спасибо за покупку», а продукты выбросили, так как закончились сроки годности.

На распространившуюся информацию отреагировали в администрации Кургана. Власти назвали это фейком и добавили, что по выложенным фотографиям нельзя определить, где именно они были сделаны. «В продуктовых наборах, которые ранее выдавались администрацией города в качестве гуманитарной помощи погорельцам, были предусмотрены только продукты с длительным сроком хранения: крупы, консервы, масло подсолнечное и др», — сказали в администрации, уточнив, что колбасных изделий в связи с ограниченным сроком действия предусмотрено не было.

Информация о том, что погорельцам в Смолино оказывают помощь испорченной колбасой, не получила распространения в СМИ. Ряд изданий и агентств публиковали опровержения — Ura.ru, MK.RU, региональный портал «Область 45».

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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    Алина Гончарова
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