Уровень одобрения премьера Британии упал до минимума

Bloomberg: рейтинг популярности премьера Британии Сунака упал до минимума в 25%

Рейтинг популярности премьер-министра Великобритании Риши Сунака упал до минимума с момента его вступления в должность, данные опроса YouGov приводит Bloomberg.

Уточняется, что около 65 процентов из двух тысяч британцев относятся к политику неблагоприятно, в то время как 25 процентов одобряют его деятельность. Таким образом, уровень одобрения к Сунаку составляет минус 40 процентов, что на шесть пунктов ниже, чем в июне.

Такие показатели связаны с попыткой правительства преодолеть инфляцию, которая уже несколько месяцев превышает официальные показатели более чем в четыре раза, сказано в статье. Кроме того, все осложняется тем, что на внеочередных выборах тори борются за сохранение трех мест после отставки бывшего премьера Бориса Джонсона, его соратника Найджела Адамса и третьего члена парламента Дэвида Уорбертона.

Ранее стало известно о влиянии кризиса в Британии на военных страны. В частности, некоторые военнослужащие Королевских ВВС и их семьи были вынуждены использовать продовольственные банки из-за высокой инфляции в стране и кризиса стоимости жизни.