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17:28, 19 июля 2023Интернет и СМИ

Информация о поисках родственников погибшего в Дагестане не подтвердилась

Информация о поисках родных находящегося в морге Дагестана мужчины не подтвердилась

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Информация о поисках родственников неизвестного мужчины, находящегося в морге Дагестана, не подтвердилась.

Соответствующие публикации распространялись в соцсетях с 2018 года. В подписи к фотографии человека в форме говорится, что тело мужчины находится в морге в Дагестане. Заявляется, что документов при нем не было. Авторы просят распространить эти данные и помочь с поиском родных погибшего.

При этом в публикациях от 2018 года сообщается, что эти сведения являются фейковыми. «Кто-то взял старое аудио об умершем человеке и прибавил к нему фотографию живого человека, который к описываемой в аудио истории не имеет никакого отношения», — говорится в сообщении.

Фотография мужчины в публикации совпадает со снимками пользователя «ВКонтакте» Рамзана Вагаева. Его страница не обновлялась с 2018 года, а актуальная информация о его местонахождении в открытом доступе не обнаружена.

Информация о том, что в сети разыскивают родственников погибшего, не получила распространения в СМИ. Пользователи соцсетей в комментариях к соответствующим публикациям также усомнились в достоверности этих сведений.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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