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20:16, 19 июля 2023Ценности

Названа самая популярная обувь в мире

Lyst: желтые кроссовки Onitsuka Tiger Mexico 66 стали самыми популярными в мире

Фото: Loewe

Эксперты платформы Lyst, специализирующейся на анализе потребительского поведения в индустрии моды, назвали самую популярную обувь во втором квартале 2023 года. Соответствующая информация появилась на официальной сайте организации.

Так, по данным аналитиков список возглавили желтые кроссовки бренда Onitsuka Tiger Mexico 66. Отмечается, за первые шесть месяцев текущего года количество поисковых запросов составило 113 миллионов просмотров.

Известно, указанная обувь стала особенно востребованной у знаменитостей. Среди них оказались модели Белла Хадид и Кайя Гербер.

Ранее специалисты компании Lyst назвали самый популярный в мире модный бренд. Первое место заняла люксовая марка Loewe. При этом на второй и третей строчке в рейтинге расположились итальянские бренды Prada и Versace. Вместе с тем на четвертом и пятом местах оказались Miu Miu и Bottega Veneta.

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    Мария Винар
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