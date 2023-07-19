Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:42, 19 июля 2023Интернет и СМИ

Популярная юмористка с ТНТ объяснила нелюбовь к юмористическим шоу

Юмористка Мягкова объяснила, что не смотрит шоу комиков, потому что устает на работе

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Популярная российская юмористка, креативный продюсер и участница шоу «Женский стендап» на телеканале ТНТ Ирина Мягкова объяснила, почему она не смотрит юмористические шоу. О нелюбви к подобным передачам она рассказала в своем Telegram-канале.

По словам Мягковой, после работы ей нужен отдых от юмора. «Сегодня, например, мы с 13:00 до 21:00 без остановки смотрели 69 комиков со своими монологами. Перерыва на обед не было. Я ела колбасу с сыром на монологе про бабушку вроде», — отметила юмористка.

Она добавила, что сильно устает после таких напряженных рабочих дней. «Я не то что юмор не хочу смотреть. Я где-то 10 минут уже просто лежу и смотрю заставки природы на Apple TV», — пожаловалась Мягкова.

Ранее Мягкова рассказала о самой раздражающей вещи в работе автором в шоу Stand Up на ТНТ. Она заявила, что из-за работы по шесть дней в неделю ей не хватало времени на себя.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Большакова
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле опровергли угрозы ЮАР войной при попытке ареста Путина по ордеру МУС

    Путин не поедет на саммит в ЮАР

    Украинский военный назвал западную бронетехнику «велосипедом без педалей»

    Песков прокомментировал вероятные санкции США против Киргизии

    В Кремле одобрили сокращение некоторых статей бюджета

    Вероятность самого жаркого лета в Москве за 150 лет оценили

    Стилист перечислила россиянкам необходимые вещи в гардеробе

    Компаниям в «русских офшорах» предложили налоговые льготы

    Популярная юмористка с ТНТ объяснила нелюбовь к юмористическим шоу

    Стало известно о помощи ВСУ от частных западных компаний

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости