Популярная юмористка с ТНТ объяснила нелюбовь к юмористическим шоу

Юмористка Мягкова объяснила, что не смотрит шоу комиков, потому что устает на работе

Популярная российская юмористка, креативный продюсер и участница шоу «Женский стендап» на телеканале ТНТ Ирина Мягкова объяснила, почему она не смотрит юмористические шоу. О нелюбви к подобным передачам она рассказала в своем Telegram-канале.

По словам Мягковой, после работы ей нужен отдых от юмора. «Сегодня, например, мы с 13:00 до 21:00 без остановки смотрели 69 комиков со своими монологами. Перерыва на обед не было. Я ела колбасу с сыром на монологе про бабушку вроде», — отметила юмористка.

Она добавила, что сильно устает после таких напряженных рабочих дней. «Я не то что юмор не хочу смотреть. Я где-то 10 минут уже просто лежу и смотрю заставки природы на Apple TV», — пожаловалась Мягкова.

Ранее Мягкова рассказала о самой раздражающей вещи в работе автором в шоу Stand Up на ТНТ. Она заявила, что из-за работы по шесть дней в неделю ей не хватало времени на себя.