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18:07, 19 июля 2023Силовые структуры

Подростка задержали за нападение на мужчину в московском парке

В Москве задержали подростка, который отправил в нокаут мужчину в Парке Горького

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Москве полиция задержала 16-летнего подростка, который ногой ударил по голове сидевшего на скамейке в парке Горького человека. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе московского главка МВД.

В отделение также доставили друзей школьника, которые отвлекали пострадавшего до удара. Силовики возбудили уголовное дело, однако пока неизвестно, по какой статье.

По данным следствия, 12 июня молодые люди подошли к мужчине, который сидел на лавочке в парке Горького. Во время беседы один из них ударил его ногой в область головы. После пострадавший упал, а подростки пошли гулять дальше.

Видеозапись инцидента появилась в одном из Telegram-каналов. Полиции удалось менее чем за сутки установить личности всех участников нападения.

По информации издания Baza, в отношении подростков возбудили дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Telegram-канал SHOT сообщил, что дело завели только в отношении нападающего, а его друзья проходят в качестве свидетелей.

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