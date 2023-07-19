Подростка задержали за нападение на мужчину в московском парке

В Москве задержали подростка, который отправил в нокаут мужчину в Парке Горького

В Москве полиция задержала 16-летнего подростка, который ногой ударил по голове сидевшего на скамейке в парке Горького человека. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе московского главка МВД.

В отделение также доставили друзей школьника, которые отвлекали пострадавшего до удара. Силовики возбудили уголовное дело, однако пока неизвестно, по какой статье.

По данным следствия, 12 июня молодые люди подошли к мужчине, который сидел на лавочке в парке Горького. Во время беседы один из них ударил его ногой в область головы. После пострадавший упал, а подростки пошли гулять дальше.

Видеозапись инцидента появилась в одном из Telegram-каналов. Полиции удалось менее чем за сутки установить личности всех участников нападения.

По информации издания Baza, в отношении подростков возбудили дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Telegram-канал SHOT сообщил, что дело завели только в отношении нападающего, а его друзья проходят в качестве свидетелей.