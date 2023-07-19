Тело 11-летнего ребенка с ножевыми ранениями нашли в коллекторе в Москве

В коллекторе в парке Москвы нашли тело 11-летнего мальчика с ножевыми ранениями

В парке возле Каширского шоссе в Москве нашли тело 11-летнего мальчика с ножевыми ранениями. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

19 июля в правоохранительные органы обратилась мать ребенка. Она рассказала, что ее сын днем 18 июля ушел на прогулку и не вернулся. Позже тело ребенка было обнаружено в коллекторе.

Как рассказала «Ленте.ру» старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова, следователи возбудили дело по факту убийства мальчика. Известно, что на прогулку он ушел вместе со сверстником.

Сейчас сотрудники СКР изучают записи с камер видеонаблюдения и допрашивают родственников и знакомых подростка, а также других свидетелей для того, чтобы установить личность подозреваемого.