На Алтае испекли четырехметровый пирог

В Алтайском крае испекли четырехметровый пирог на празднике пирога

В Алтайском крае по случаю праздника пирога испекли гигантский четырехметровый пирог. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на правительство региона.

Мероприятие прошло в рамках фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» в Сростках — на родине писателя и режиссера Василия Шукшина. Всего на празднике представили около пяти тысяч пирогов. При этом помимо мучных изделий с такими традиционными начинками, как картофель, капуста, рыба, мясо, вишня, малина и земляника, гости могли попробовать пироги с черемухой, иргой, калиной, курагой и орехами, а также фасолью, ревенем и апельсином, морковью и щавелем. Главным блюдом стал четырехметровый пирог.

На площадке для посетителей также организовали конкурсы, викторины и игры. Кроме того, желающие могли оставить на большом стенде свои любимые рецепты выпечки — предполагается, что в дальнейшем все они войдут в кулинарную книгу, которую планируют выпустить организаторы.

Праздник пирога проходит на Алтае уже второй раз. В этом году участие в нем приняли жители Бийского и Советского районов края, однако в следующем году планируется пригласить представителей и других районов.