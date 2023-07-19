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10:02, 19 июля 2023Силовые структуры

Россиянина задержали за попытку поджечь военную технику на полигоне

В Казани задержали 30-летнего мужчину, планировавшего поджечь военную технику на полигоне

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Казани задержали 30-летнего сторонника запрещенной в России террористической организации «Легион "Свобода России"», планировавшего поджечь военную технику на полигоне. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, мужчина оставил схрон около полигона Казанского высшего танкового командного училища. Там он спрятал 17 бутылок с керосином, которыми собирался поджечь бронетехнику. В доме россиянина обнаружили десять систем сброса для дрона и аккумуляторы для них, коробку с фейерверком, компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и многое другое.

По факту произошедшего возбудили дело по статье 205.5 («Участие в деятельности террористической организации») Уголовного кодекса РФ.

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    Екатерина Власова
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