Российские таможенники предотвратили незаконный вывоз из страны попугаев

В Смоленске таможенники предотвратили незаконный вывоз из России редких попугаев

В Смоленске таможенники предотвратили незаконный вывоз из России попугаев. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ФТС.

По данным ведомства, сотрудники заметили десять клеток с попугаями в салоне микроавтобуса, который ехал в Белоруссию. Транспорт остановили в районе населенного пункта Красная Горка Смоленской области. Выяснилось, что в клетках было несколько десятков попугаев, в том числе особи редких видов розовый какаду и краснохвостый жако. Отмечается, что птицы находятся под угрозой исчезновения, их вывоз регулируется Конвенцией СИТЕС.

62-летний владелец пернатых рассказал, что вез питомцев знакомым в Минск, но не оформил необходимое разрешение. Розового какаду и краснохвостого жако изъяли и передали на ответственное хранение в «Эколого-биологический центр» в Смоленске, а остальных попугаев вернули хозяину.

По факту произошедшего возбудили дело об административном правонарушении по ст. 16.3 КоАП РФ («Несоблюдение запретов и ограничений»).