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11:48, 19 июля 2023Экономика

Поставки серверов в Россию выросли

F+ tech: поставки вычислительной техники в Россию увеличились на 10% с января по май

Фото: freestocks / Unsplash

По итогам первых пяти месяцев 2023 года поставки вычислительной техники на российский рынок выросли на 10 процентов в физическом выражении. За этот период в страну ввезли в общей сложности 412,7 тысячи единиц серверов, блейд-серверов, системных блоков, материнских плат с установленным процессором и систем barebone, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитиков компании F+ tech.

В денежном выражении импорт вычислительной техники составил 48,9 миллиарда рублей, за год показатель сократился на три процента. Однако в физическом плане прирост оказался на уровне 10,2 процента и во многом был обусловлен низкой базой 2022-го. При этом эксперты уточнили, что в текущих условиях в любой статистике по импорту серверов и процессоров могут быть погрешности.

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С января по май в Россию также завезли 1,83 миллиона устройств для хранения данных, включая жесткие диски, твердотельные накопители и дисковые полки с носителями. В этом сегменте физический прирост оказался гораздо более заметным (плюс 48,9 процента). При этом в денежном выражении импорт год к году сократился на 19,1 процента.

Ранее сообщалось, что российские производители электроники обратились в правительство с просьбой запретить параллельный импорт серверов и систем хранения данных (СХД) ради сохранения конкурентоспособности с зарубежными поставщиками вычислительной техники. При этом компании предложили властям разрешить импорт компонентов, чтобы конечные устройства можно было собирать на внутреннем рынке.

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    Анатолий Акулов
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