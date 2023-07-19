Путин сообщил о результатах работы АНО «Россия — страна возможностей»

Путин заявил о впечатляющих результатах работы АНО «Россия — страна возможностей»

В программа АНО «Россия – страна возможностей» приняли участие представители более 150 стран. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета организации, сообщает РИА Новости.

По его словам, общее число участников составляет более 20 миллионов человек. «Это, конечно, впечатляет. Но что еще не менее впечатляет, это то, что, несмотря на все сложности сегодняшнего дня, сегодняшнего периода и сегодняшней обстановки, в которой мы живем, участие в этих программах приняли наши друзья, коллеги из более 150 стран мира», — отметил глава государства.

Путин также добавил, что это серьезный результат.

В мае президентская платформа «Россия — страна возможностей» торжественно отметила пятилетие со дня подписания Владимиром Путиным указа о ее создании.