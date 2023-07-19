Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:01, 19 июля 2023Россия

Путин сообщил о результатах работы АНО «Россия — страна возможностей»

Путин заявил о впечатляющих результатах работы АНО «Россия — страна возможностей»

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

В программа АНО «Россия – страна возможностей» приняли участие представители более 150 стран. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета организации, сообщает РИА Новости.

По его словам, общее число участников составляет более 20 миллионов человек. «Это, конечно, впечатляет. Но что еще не менее впечатляет, это то, что, несмотря на все сложности сегодняшнего дня, сегодняшнего периода и сегодняшней обстановки, в которой мы живем, участие в этих программах приняли наши друзья, коллеги из более 150 стран мира», — отметил глава государства.

Путин также добавил, что это серьезный результат.

В мае президентская платформа «Россия — страна возможностей» торжественно отметила пятилетие со дня подписания Владимиром Путиным указа о ее создании.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский потребовал новые системы ПВО для защиты Одессы

    Стилист назвала подходящие всем россиянкам цвета в одежде

    Новейший российский самолет решили переделать под другой двигатель

    Москве предрекли нестабильный август

    В Москве детского тренера-педофила приговорили к 21 году строгого режима

    Слуховые аппараты сократили риск деменции

    Спикера ВСУ поймали на признании в ударе Украины по полигону в Крыму

    Госдума ограничила выезд за границу одной категории россиян

    Госдума приняла закон о праве Росгвардии на вооружение военной техникой

    Путин поработал грузчиком

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости