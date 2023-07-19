Российскую предпринимательницу осудят за передачу взятки сотруднику ФСБ

В Кузбассе предпринимательницу осудят за передачу взятки в миллион рублей сотруднику ФСБ

В Кузбассе 37-летнюю предпринимательницу осудят за дачу взятки сотруднику ФСБ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Фигурантка признала вину в содеянном. На ее имущество и счета наложен арест на 5,5 миллиона рублей.

По данным ведомства, в июне этого года директор фирмы не захотела утилизировать контрафактный алкоголь. Чтобы продолжить хранить его у себя, она передала взятку в миллион рублей сотруднику ФСБ, не зная, что тот действует в рамках оперативного задания.

Сразу после передачи денег женщину задержали. Весь контрафактный алкоголь силовики изъяли.