«Тавриду» перекрыли из-за пожара на полигоне

Глава Крыма Аксенов сообщил, что трассу «Таврида» перекрыли из-за пожара на полигоне

Трассу «Таврида» в Крыму перекрыли из-за пожара на полигоне в Кировском районе. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram.

Аксенов пообещал, что схема движения автомобильного транспорта будет опубликована в ближайшее время. По данным Telegram-канала Mash, пожар возник на складе боеприпасов горит около села Алексеевка.

Как добавил советник главы Крыма Олег Крючков, перекрыта часть трассы с 118-го по 130-й километр. Проезд транспорта осуществляется через населенные пункты Старый Крым и Первомайское.

Утром 17 июля два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост. В результате его автодорожное полотно было повреждено.