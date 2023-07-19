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14:23, 19 июля 2023Силовые структуры

Бывшего вице-губернатора Петербурга задержали за многомиллиардное мошенничество

Бывшего вице-губернатора Петербурга Лавленцева задержали за многомиллиардное мошенничество

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Лавленцева задержали за многомиллиардное мошенничество после обысков в Москве. Об этом сообщает «Фонтанка».

По сведениям издания, примерная сумма хищений составила три миллиарда рублей. Дело в отношении экс-чиновника было возбуждено полицией 17 июля. Фабула дела пока не раскрывается.

Владимир Лавленцев занимал должность вице-губернатора Петербурга с мая 2013 по октябрь 2014 года. Он курировал вопросы городского хозяйства, жилищной политики, ЖКХ, благоустройства и энергетики. С 2015 по 2018 год он был главным федеральным инспектором по Москве аппарата полпреда президента в ЦФО, а в октябре 2020 года стал генеральным директором компании «Стройтрансгаз».

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    Елизавета Новикова
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