В дом гендиректора российской фирмы забросили взрывное устройство

В Махачкале неизвестный забросил взрывное устройство в дом гендиректора аудиторской фирмы

В Махачкале неизвестный забросил взрывное устройство в двухэтажный дом генерального директора местной аудиторской фирмы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Примерно в 10:30 в одной из комнат дома произошел взрыв. В результате ЧП никто из проживающих в доме не пострадал, так как в этот момент в комнате никого не было.

Выяснилось, что кто-то бросил в окно гранату — на месте эксперты нашли фрагменты рычага запалки и осколки. Сам гендиректор считает, что происшествие может быть связано с его профессиональной деятельностью.

Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Сейчас правоохранители ищут преступника.