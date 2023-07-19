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22:05, 19 июля 2023Мир

В ЕК заявили о планах увеличить вывоз украинского зерна по суше

Еврокомиссия работает над увеличением вывоза зерна из Украины по суше

Фото: Bing Guan / Reuters

Европейская комиссия (ЕК) планирует увеличить вывоз украинского зерна по суше. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы ЕК.

«Еврокомиссия очень интенсивно работает с пятью приграничными странами ЕС, Украиной и Молдавией по урегулированию логистических проблем и увеличению пропускной способности маршрутов солидарности», — сказал он.

По его словам, ЕК проводит эту работу через координационную платформу под руководством вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса.

Зерновую сделку заключили в июле 2022 года при посредничестве Турции и Организации Объединенных Наций (ООН). Стороны гарантировали украинской стороне безопасный вывоз сельхозпродукции в другие страны в обмен на снятие с России ограничений для экспорта удобрений. Соглашение между Москвой и Киевом дважды продлевали, хотя Россия настаивала, что ее условия не выполняются.

Однако 17 июля 2023 года стало известно о прекращении договоренностей по черноморской зерновой инициативе. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, часть, касающаяся России, не выполнена до сих пор. Позже министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Хаканом Фиданом иные варианты поставок зерна.

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    Марина Совина
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