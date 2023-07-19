В ЕК заявили о планах увеличить вывоз украинского зерна по суше

Еврокомиссия работает над увеличением вывоза зерна из Украины по суше

Европейская комиссия (ЕК) планирует увеличить вывоз украинского зерна по суше. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы ЕК.

«Еврокомиссия очень интенсивно работает с пятью приграничными странами ЕС, Украиной и Молдавией по урегулированию логистических проблем и увеличению пропускной способности маршрутов солидарности», — сказал он.

По его словам, ЕК проводит эту работу через координационную платформу под руководством вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса.

Зерновую сделку заключили в июле 2022 года при посредничестве Турции и Организации Объединенных Наций (ООН). Стороны гарантировали украинской стороне безопасный вывоз сельхозпродукции в другие страны в обмен на снятие с России ограничений для экспорта удобрений. Соглашение между Москвой и Киевом дважды продлевали, хотя Россия настаивала, что ее условия не выполняются.

Однако 17 июля 2023 года стало известно о прекращении договоренностей по черноморской зерновой инициативе. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, часть, касающаяся России, не выполнена до сих пор. Позже министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Хаканом Фиданом иные варианты поставок зерна.