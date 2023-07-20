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16:27, 22 июля 2023Моя страна

Бурятские хирурги успешно прооперировали 100-летнюю пациентку

В Бурятии офтальмохирурги успешно прооперировали 100-летнюю пациентку

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Специалисты Республиканской клинической больницы имени Семашко в столице Бурятии Улан-Удэ успешно прооперировали 100-летнюю пациентку. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на пресс-службу медучреждения.

Как пояснили в больницу, женщина поступила в больницу с катарактой. «Я очень сильно боялась, столько переживала, а оказалось ничего, все прошло легко», — рассказала пациентка.

По словам врачей, сама операция и восстановление после нее прошли успешно. К настоящему времени женщину уже выписали, она находится дома в удовлетворительном состоянии.

Говоря о секрете своего долголетия, жительница Бурятии призналась, что всегда вела здоровый образ жизни и много двигалась. «Я никогда не курила и не употребляла алкоголь. Нужно двигаться, чтоб организм работал. Ведь раньше все было вручную, без машин — огород, хозяйство, домашний скот», — пояснила она.

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    Варвара Кошечкина
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