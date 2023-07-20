В сети кадры из фильма со Шварценеггером выдали за видео атаки на Крымский мост
Пользователь Twitter под ником Till Klee 17 июля опубликовал пост с видео, на котором два истребителя наносят ракетный удар по мосту. На самом деле кадры, которые выложил пользователь, — фрагмент из фильма «Правдивая ложь».
«Новые кадры. #KerchBridge #CrimeanBridge (Керченский мост, Крымский мост, — прим. "Ленты.ру")», — написал автор поста. При этом на YouTube можно найти расширенную версию этого видео, в котором появляется Арнольд Шварценеггер, сыгравший в фильме «Правдивая ложь».
В комментариях к посту пользователи также отмечают, что кадры фейковые, и пишут, что в видео «слишком много Голливуда».
Пост не получил распространения ни в российских СМИ, ни в соцсетях. Единственное упоминание, которое удалось найти, — заметка на сайте Ura.ru, в которой фейк разоблачили.
Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»