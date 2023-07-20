В сети кадры из фильма со Шварценеггером выдали за видео атаки на Крымский мост

Пользователь Twitter выдал кадр из фильма со Шварценеггером за атаку на Крымский мост

Пользователь Twitter под ником Till Klee 17 июля опубликовал пост с видео, на котором два истребителя наносят ракетный удар по мосту. На самом деле кадры, которые выложил пользователь, — фрагмент из фильма «Правдивая ложь».

«Новые кадры. #KerchBridge #CrimeanBridge (Керченский мост, Крымский мост, — прим. "Ленты.ру")», — написал автор поста. При этом на YouTube можно найти расширенную версию этого видео, в котором появляется Арнольд Шварценеггер, сыгравший в фильме «Правдивая ложь».

В комментариях к посту пользователи также отмечают, что кадры фейковые, и пишут, что в видео «слишком много Голливуда».

Пост не получил распространения ни в российских СМИ, ни в соцсетях. Единственное упоминание, которое удалось найти, — заметка на сайте Ura.ru, в которой фейк разоблачили.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»