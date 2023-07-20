Пьяный россиянин разбил бутылку о голову отказавшей ему в сексе девушки

В Барнауле мужчина разбил бутылку о голову девушки, которая отказала ему в сексе

В караоке-баре «Черника» в Барнауле пьяный мужчина разбил бутылку о голову девушки, которая отказала ему в сексе. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, 17 июля девушка пришла с подругой и другом в «Чернику», чтобы отдохнуть. В какой-то момент к ним подошел подвыпивший парень и предложил интим сначала другу девушки, а потом уже им с подругой. Все трое отказались, чем разозлили хулигана.

В результате мужчина подбежал сзади к сидящей на диване девушке, ударил ее по голове бутылкой и попытался скрыться. Другу девушки удалось догнать хулигана и задержать его до приезда полиции. По словам пострадавшей, первую помощь ей оказывала только подруга, а сотрудники клуба просто смотрели. При этом охраны в караоке не было вообще.