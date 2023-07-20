В российском регионе рабочий напал с ножом на коллегу из-за тещи

В Екатеринбурге рабочий изрезал коллегу за отказ принять на работу уборщицей его тещу

В Екатеринбурге рабочий изрезал коллегу-маркетолога в производственном цеху. Об этом сообщает E1.RU.

По данным издания, инцидент произошел 19 июля на Уралмаше на предприятии, производившем лебедки. Потерпевшая приняла на работу уборщицей не тещу фигуранта, а другую женщину. Это разозлило и обидело работника. Тогда он стал кричать, кинул в сотрудницу коробкой. Потерпевшая заплакала и убежала в офис на верхний этаж. Когда она снова спустилась на производство, нападавший подошел с канцелярским ножом и порезал ей руку.

Женщина потеряла много крови и попросила вызвать скорую. Сейчас пациентку прооперировали: зашили руку и сухожилия. Теперь ее ждет долгая реабилитация. Маркетолог уже написала заявление в полицию на коллегу. Она добавила, что работник угрожал ей, говоря, что знает адрес ее дома.