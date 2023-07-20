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17:52, 20 июля 2023Силовые структуры

Россиянина осудили на шесть лет за фейки о Вооруженных силах России

В Краснодаре мужчина разместил фейки о ВС РФ ради лайков и получил шесть лет колонии

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

В Краснодаре россиянина Александра Сомрякова приговорили к шести годам колонии за распространение фейков о Вооруженных силах Российской Федерации (ВС РФ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Кроме того, ему запретили публиковать информацию в интернете в течение четырех лет после выхода из колонии. Мужчина признал вину частично. Он заявил, что понимал, что опубликованная им информация недостоверна, однако все равно опубликовал пост, желая получить больше подписчиков, лайков и комментариев.

По данным следствия, в апреле 2022 года мужчина разместил на своей странице сообщение о том, что российские военные якобы напали на роддом и драмтеатр в Мариуполе. Кроме того, он обвинил их в нападении на жителей Бучи.

Преступление выявили сотрудники ФСБ. Вскоре мужчина был задержан.

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    Владимир Шарапов
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