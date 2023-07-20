Жители Хакасии захотели смены губернатора

В Хакасии 55 процентов участников опроса захотели смены губернатора

В Хакасии 55 процентов участников опроса не хотят, чтобы Валентин Коновалов оставался на посту губернатора. И только 30 процентов ответили положительно.

В рамках круглого стола ЭИСИ управляющий директор проектов Фонда «Общественное мнение» Лариса Паутова представила данные опроса по Сибирскому федеральному округу.

По другим регионам, где в сентябре пройдут выборы также представлены данные. В Новосибирской области 60 процентов считают, что лучше, чтобы остался нынешний глава, против 17 процентов. В Омской области — 52 против 10 процентов.

В Алтайском крае 60 поддержали действующую власть, в Красноярском крае этот показатель составил 44 процента.

