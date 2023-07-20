Гражданина Индии госпитализировали в России с подозрением на холеру

Гражданин Индии госпитализирован в Тамбовской области с подозрением на холеру

В Тамбовской области госпитализирован гражданин Индии с подозрением на холеру. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.

«Холероподобный возбудитель выявили у гражданина Индии, прибывшего из Дели в РФ, он госпитализирован в Тамбовской области в специализированное медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, у гражданина Индии выявили признаки острой кишечной инфекции неясной этиологии. Его госпитализировали в специализированные медучреждение, пациент получает лечение в полном объеме.

В конце июня вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что холера не является опасным заболеванием для большинства стран, и ее можно контролировать. «В больших цивилизованных странах холера не доставляет больших проблем», — уточнил он.