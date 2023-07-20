Рецидивист изнасиловал подростка в дорогом российском отеле

В Тюмени 16-летнего подростка изнасиловал 32-летний рецидивист в отеле «Ролекс»

В Тюмени в отеле «Ролекс» 32-летний неоднократно судимый мужчина изнасиловал 16-летнего подростка. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

По его данным, школьник и рецидивист списались в Telegram, а на следующий день после дружелюбной беседы мужчина позвал подростка в дорогой отель. Несовершеннолетний согласился и на несколько часов пропал. Его мама забила тревогу и попросила друзей найти сына по геолокации телефона.

В результате выяснилось, что школьник находится в «Ролексе». Женщина пришла в отель и попросила показать камеры, чтобы она могла опознать сына. Сотрудники ей в этом отказали. Они также заявили, что несовершеннолетних у них нет. Дело в том, что при заселении документы подростка работники отеля не проверили, а насильник заявил, что его молодому спутнику уже 19 лет.

Насильника ранее судили за грабеж, причинение тяжкого вреда здоровью, разбой и вымогательство. После произошедшего он еще два дня жил в отеле, пока его не задержали.