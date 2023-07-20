Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:50, 20 июля 2023Силовые структуры

Рецидивист изнасиловал подростка в дорогом российском отеле

В Тюмени 16-летнего подростка изнасиловал 32-летний рецидивист в отеле «Ролекс»

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Тюмени в отеле «Ролекс» 32-летний неоднократно судимый мужчина изнасиловал 16-летнего подростка. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

По его данным, школьник и рецидивист списались в Telegram, а на следующий день после дружелюбной беседы мужчина позвал подростка в дорогой отель. Несовершеннолетний согласился и на несколько часов пропал. Его мама забила тревогу и попросила друзей найти сына по геолокации телефона.

В результате выяснилось, что школьник находится в «Ролексе». Женщина пришла в отель и попросила показать камеры, чтобы она могла опознать сына. Сотрудники ей в этом отказали. Они также заявили, что несовершеннолетних у них нет. Дело в том, что при заселении документы подростка работники отеля не проверили, а насильник заявил, что его молодому спутнику уже 19 лет.

Насильника ранее судили за грабеж, причинение тяжкого вреда здоровью, разбой и вымогательство. После произошедшего он еще два дня жил в отеле, пока его не задержали.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Митина
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль сделал заявление об Исинбаевой

    США сняли санкции с двух бывших членов набсовета «Открытия»

    «Тинькофф» предупредил о прекращении работы карт UnionPay за границей

    Белый дом рассказал об использовании Киевом кассетных боеприпасов

    На безымянном пальце новой возлюбленной Билла Гейтса заметили кольцо

    27-летняя жена актера Дольфа Лундгрена рассказала о его борьбе с раком

    Появились подробности увольнения Черчесова из «Ференцвароша»

    Бразилия не сможет перейти на электрокары из-за спирта

    Полицейские обнаружили схрон с минометными минами под Херсоном

    Хакеры узнали о нехватке мест на кладбищах Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости