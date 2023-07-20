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03:00, 21 июля 2023Среда обитания

Ким Кардашьян избавилась от особняка в США

Телезвезда Ким Кардашьян продала особняк в Хидден-Хиллз за 3,5 миллиона долларов

Фото: Compass

Телезвезда и бизнесвумен Ким Кардашьян избавилась от недвижимости в США. Об этом сообщает Dirt.

Объект 1957 года постройки расположен в элитном пригороде Лос-Анджелеса Хидден-Хиллз. Сумма сделки составила 3,5 миллиона долларов — на 1,8 миллиона меньше изначальной цены. Сама Кардашьян приобрела дом в 2019 году за 1,6 миллиона долларов.

В особняке площадью 359,9 квадратного метра есть четыре спальни и столько же ванных комнат, а также кухня, столовая, гостиная и кабинет. Среди особенностей объекта — наличие сводчатых потолков с деревянными балками, панорамных окон, а также нескольких каминов.

На участке размером 0,6 гектара есть бассейн с гидромассажем, а также крытое патио с барбекю. Кроме того, там есть конюшня со стойлами для четырех лошадей, загон для скота и несколько помещений для кормления животных. Для парковки предусмотрен гараж на четыре машины.

В июле стало известно, что американский певец Боб Дилан решил избавиться от европейского жилья. Артист выставил на продажу поместье в Шотландии, которым владел с 2006 года.

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    Полина Кислицына
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