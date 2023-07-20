Отсидевшего за изнасилование россиянина задержали за нападение на двух девушек

В Липецкой области задержали отсидевшего за изнасилование мужчину, нападавшего на девушек

В Липецкой области полиция задержала 34-летнего местного жителя, подозреваемого в изнасиловании и попытке изнасилования девушек 19 и 27 лет. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям 131 («Покушение на изнасилование») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Он признал вину частично. Потерпевшие уже его опознали.

По данным следствия, 10 марта подозреваемый преследовал 19-летнюю местную жительницу, зашел за ней в подъезд, где напал на нее, ударил и изнасиловал, после чего скрылся с места происшествия. Вечером 12 апреля на лестничной площадке многоэтажного дома мужчина сбил с ног 27-летнюю женщину и попытался ее изнасиловать, однако она оказала сопротивление и привлекла криком внимание соседей. Насильник снова скрылся.

Девушки обратились в полицию. Силовики смогли установить личность мужчины и задержать его. Им оказался ранее судимый за аналогичное преступление, а также разбой и грабеж уроженец Воловского района. Он освободился из мест заключения в сентябре 2022 года и проживал в Липецке.