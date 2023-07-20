Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:56, 20 июля 2023Силовые структуры

Отсидевшего за изнасилование россиянина задержали за нападение на двух девушек

В Липецкой области задержали отсидевшего за изнасилование мужчину, нападавшего на девушек

Фото: Hakim Graphy / Shutterstock / Fotodom

В Липецкой области полиция задержала 34-летнего местного жителя, подозреваемого в изнасиловании и попытке изнасилования девушек 19 и 27 лет. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям 131 («Покушение на изнасилование») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Он признал вину частично. Потерпевшие уже его опознали.

По данным следствия, 10 марта подозреваемый преследовал 19-летнюю местную жительницу, зашел за ней в подъезд, где напал на нее, ударил и изнасиловал, после чего скрылся с места происшествия. Вечером 12 апреля на лестничной площадке многоэтажного дома мужчина сбил с ног 27-летнюю женщину и попытался ее изнасиловать, однако она оказала сопротивление и привлекла криком внимание соседей. Насильник снова скрылся.

Девушки обратились в полицию. Силовики смогли установить личность мужчины и задержать его. Им оказался ранее судимый за аналогичное преступление, а также разбой и грабеж уроженец Воловского района. Он освободился из мест заключения в сентябре 2022 года и проживал в Липецке.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Митина
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль сделал заявление об Исинбаевой

    Ребенок помочился на детской площадке и вызвал споры жителей Подмосковья

    Китайскую модель развития назвали устаревшей

    Блогерша нашла неожиданное применение средству для мытья посуды

    Россиянина арестовали за подготовку поджога военной техники на полигоне

    Назван способ спасти Северо-Крымский канал

    Иосиф Пригожин назвал санкции Канады шоу

    Подозреваемого в похищении ребенка с детской площадки россиянина арестовали

    Любитель секса с машинами променял Chevrolet на Lexus и поделился впечатлениями

    В США испытали безэкипажный ракетный комплекс

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости