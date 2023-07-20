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15:59, 20 июля 2023Моя страна

В Ингушетии нашли древнюю мельницу

В Ингушетии нашли древнюю мельницу в форме пятигранника с жерновами

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

В Ингушетии в архитектурном комплексе «Нижний Кяхк» нашли древнюю мельницу в форме пятигранника с жерновами. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

«В архитектурном комплексе "Нижний Кяхк" выявлен памятник, ранее неизвестный науке и не включенный в перечень выявленных объектов культурного наследия Ингушетии», — говорится в сообщении.

Находка имеет форму пятигранника, предположительно, это древняя мельница, в дальнейшем требуется его детальное изучение.

Наиболее сохранившаяся высота памятника 2,5 метра, на северо-западной стороне имеется уцелевший входной проем. В периметре объекта также найдены два жернова — мельничные каменные круги для размола зерна, один из них сохранил свою первоначальную форму, а второй разломлен на две части.

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    Варвара Кошечкина
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