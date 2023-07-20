Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:56, 20 июля 2023Мир

МИД Швеции отреагировал на поджог посольства в Багдаде

МИД Швеции назвал поджог посольства в Багдаде нарушением Венской конвенции

Фото: Samuel Bryngelsson / Unsplash

Министерство иностранных дел Швеции после поджога посольства страны в Багдаде сообщил, что все его сотрудники находятся в безопасности. Об этом сообщает Reuters.

В ведомстве отметили, что с сотрудниками дипмиссии поддерживается постоянный контакт.

По данным агентства, министерство назвало нападение на посольство в Багдаде серьезным нарушением венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

Ранее сообщалось, что сотни протестующих в Багдаде штурмовали посольство Швеции и подожгли его. По словам собеседника Reuters, никто из сотрудников посольства не пострадал.

Также ранее стало известно, что полиция Швеции разрешила сжечь в Стокгольме Коран и флаг Ирака. 28 июня полиция страны разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети шведской столицы в первый день мусульманского праздника Курбан-байрам. В ЕС осудили произошедшее, однако подчеркнули, что отстаивают свободу выражения мнений.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Девочка погибла в результате атаки беспилотника на Крым

    Россиянин оказался в реанимации после взрыва в гараже

    Названы идеальные для неторопливого секса и ярких оргазмов позы

    Муж подарил порноактрисе роскошный автомобиль за секс с другим мужчиной

    В России предложили реформировать систему семейной ипотеки

    Названо лучшее время для ремонта

    Врач назвал первые действия при аварии с пострадавшими

    Россиянам рассказали о новых правилах предоставления платных медицинских услуг

    МИД Швеции отреагировал на поджог посольства в Багдаде

    Австралия объявила о новых санкциях против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости