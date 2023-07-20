МИД Швеции отреагировал на поджог посольства в Багдаде

МИД Швеции назвал поджог посольства в Багдаде нарушением Венской конвенции

Министерство иностранных дел Швеции после поджога посольства страны в Багдаде сообщил, что все его сотрудники находятся в безопасности. Об этом сообщает Reuters.

В ведомстве отметили, что с сотрудниками дипмиссии поддерживается постоянный контакт.

По данным агентства, министерство назвало нападение на посольство в Багдаде серьезным нарушением венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

Ранее сообщалось, что сотни протестующих в Багдаде штурмовали посольство Швеции и подожгли его. По словам собеседника Reuters, никто из сотрудников посольства не пострадал.

Также ранее стало известно, что полиция Швеции разрешила сжечь в Стокгольме Коран и флаг Ирака. 28 июня полиция страны разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети шведской столицы в первый день мусульманского праздника Курбан-байрам. В ЕС осудили произошедшее, однако подчеркнули, что отстаивают свободу выражения мнений.