Россиянка бросила двух маленьких детей в запертой квартире без еды и воды

«МВД 24»: в Минусинске мать бросила 2 маленьких детей в запертой квартире без еды и воды

Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Минусинска Красноярского края, которая бросила в запертой квартире двух малолетних детей без еды и воды. Об этом сообщает Telegram-канал «МВД 24».

Двухлетний мальчик и его годовалый брат просидели в квартире более семи часов. Когда дети начали плакать под дверью, соседи обратились в полицию. Правоохранители вскрыли дверь в жилище и обнаружили братьев в захламленном помещении. Дети хотели есть и пить, в доме не было какой-либо еды и электроэнергии. Их доставили в больницу.

Установить местонахождение 21-летней матери сотрудникам полиции удалось ночью. Она сказала, что ушла по своим делам и собиралась вернуться домой ближе к полуночи. В отношении россиянки возбуждено уголовное дело об оставлении в опасности.

Ранее жительница Самары на полгода бросила трех детей в возрасте одного, двух и трех лет у знакомой и истратила пособия, предназначавшиеся им, на собственные нужды. Женщина никак не могла связаться с матерью и в итоге обратилась в полицию. Многодетной матери грозит до трех лет колонии по уголовной статье о неисполнении родительских обязанностей.