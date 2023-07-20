Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:12, 20 июля 2023Силовые структуры

Подростка задержали за нападение на мужчину в московском парке

В Москве суд арестовал подростка, ударившего мужчину ногой по голове в парке Горького

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Москве суд арестовал 16-летнего подростка, ударившего мужчину ногой по голове в парке Горького. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Юноша признал вину в содеянном.

Как сообщалось ранее, 12 июня компания подростков подошла к мужчине, который сидел на лавочке в парке Горького. Во время беседы один из них ударил его ногой в голову. Пострадавший упал, а подростки продолжжили прогулку.

Видеозапись инцидента появилась в одном из Telegram-каналов. Полиции удалось менее чем за сутки установить личности всех участников нападения.

Сейчас товарищи фигуранта проходят по делу как свидетели.

Что думаешь? Оцени!
    Елизавета Новикова
    Обсудить
    Последние новости

    Системы ПВО сбили беспилотник в центре Крыма

    Нокаутировавшего мужчину в Москве подростка арестовали

    Одна деталь на видео актрисы Софии Вергары возмутила фанатов

    В России спрогнозировали рост стоимости ремонта автомобилей

    Украина запретила судоходство в ряде районов Черного моря

    Туроператор обозвал россиянку «свихнутой дурой» и отказался возвращать деньги

    Раскрываемость убийств в России достигла исторического максимума

    Госдума поддержала поправку о переименовании ОБЖ

    Названы подмосковные города с самым дешевым жильем

    Премьер Украины обвинил Польшу в популизме

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости