Подростка задержали за нападение на мужчину в московском парке

В Москве суд арестовал подростка, ударившего мужчину ногой по голове в парке Горького

В Москве суд арестовал 16-летнего подростка, ударившего мужчину ногой по голове в парке Горького. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Юноша признал вину в содеянном.

Как сообщалось ранее, 12 июня компания подростков подошла к мужчине, который сидел на лавочке в парке Горького. Во время беседы один из них ударил его ногой в голову. Пострадавший упал, а подростки продолжжили прогулку.

Видеозапись инцидента появилась в одном из Telegram-каналов. Полиции удалось менее чем за сутки установить личности всех участников нападения.

Сейчас товарищи фигуранта проходят по делу как свидетели.