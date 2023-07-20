Названы подмосковные города с самым дешевым жильем

«Бест-Новострой»: самые дешевые новостройки в Подмосковье продаются в Жуковском

Самые дешевые новостройки в Подмосковье продаются в Жуковском. Города столичного региона с наиболее доступным новым жильем назвали эксперты компании «Бест-Новострой», передает РБК.

Во втором квартале 2023 года средняя стоимость новостройки в Жуковском составила 5,33 миллиона рублей. На втором месте по низкой стоимости «первички» оказался Лосино-Петровский, где квартиры стоят в среднем 5,4 миллиона рублей. Тройку лидеров замкнул Лыткарино с показателем 5,4 миллиона рублей. Четвертое и пятое места досталось Домодедово (6,36 миллиона) и Лобне (6,54 миллиона).

Средняя стоимость объекта на рынке новостроек в городах ближнего Подмосковья по итогам полугодия составила 8,98 миллиона рублей — на 16,7 процента больше, чем в аналогичный период 2022 года. Низкая стоимость жилья в Жуковском, Лосино-Петровском и Лыткарино обуславливается невысокой девелоперской активностью. «В этих городах отсутствует метро, они не граничат с Москвой, а транспортное сообщение со столицей идет по железной дороге или шоссе», — добавила основатель Dombook Ирина Доброхотова.

Ранее москвичам назвали стоимость самой дешевой новостройки. Таким объектом оказался апартамент площадью 12 квадратных метров за 2,9 миллиона рублей.