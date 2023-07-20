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10:22, 20 июля 2023Силовые структуры

Российского охранника задержали за изнасилование 15-летнего подростка

В Петербурге 49-летнего охранника задержали за изнасилование пьяного 15-летнего подростка

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Петербурге 49-летнего контролера-охранника, работающего на Софийской овощебазе, задержали за изнасилование 15-летнего подростка. Об этом сообщает «Фонтанка».

Преступление было совершено в конце июня в поселке Пригородный. Мужчина воспользовался тем, что подросток был пьян и находился в беспомощном состоянии, и надругался над ним.

Во время обысков в квартире и в гараже охранника в Кронштадте правоохранители нашли пистолет Parabellum, винтовку Мосина, пулемет МГ-43, АКМ, ППШ, карабин Benelli, ружье Stoeger, снайперская винтовка «Винторез», винтовку Токарева и автомат Калашникова со складным прикладом. Теперь ему грозит возбуждение дела еще и по статье о незаконном хранении оружия

По сведениям издания, в соцсетях мужчина позиционирует себя как примерный семьянин и заядлый охотник.

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    Елизавета Новикова
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