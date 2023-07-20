Сбербанк изучит возможность открытия филиала в Бангладеш

Сбербанк изучает возможность открытия филиала в Бангладеш

Сбербанк изучает возможность открытия филиала в Бангладеш. Об этом пишет местный портал BDNews24.

По информации издания, представители компании провели два раунда переговоров с Центробанком Бангладеш.

«Сбербанк изучает все возможности и форматы оказания банковских услуг по просьбе российских клиентов, ведущих деятельность с компаниями в Бангладеш», — сообщил «Ленте.ру» зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.

В настоящее время у Сбера есть филиал в столице Индии Нью-Дели, который работает с 2010 года. Отмечается, что осенью прошлого года Сбер также получил разрешение регулятора страны на открытие еще одного филиала в Мумбаи.