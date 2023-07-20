Информация о технических проверках систем оповещений в Москве оказалась фейком

Информация о технических проверках систем оповещений по ТВ в Москве оказалась фейком

Информация о технических проверках систем оповещений по ТВ в Москве оказалась фейком.

Telegram-канале «Пул N3» опубликовал пост, в котором утверждается, что в Москве проверяют возможность экстренно сообщить населению «что-то важное».

«Внимание! Внимание! Проводится техническая проверка систем оповещения!» — гласит надпись на экране телевизора, показанного на видео.

В действительности размещенный ролик был снят в июле 2022 году, когда в Москве проводилась проверка готовности систем оповещения населения. В мэрии столицы тогда сообщили, что в этот день во всех районах города прозвучат сигналы сирен оповещения и заработают громкоговорители. Также сообщалось, что информация поступит в эфир теле- и радиоканалов.

До этого аналогичная проверка проводилась в Москве осенью 2021 года в рамках Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне. Как правило, о подобных проверках систем оповещения жителей предупреждают заблоговременно.

Опубликованный в посте ролик был распространен летом прошлого года. Видео экрана с аналогичной надписью неоднократно публиковали в сети.

Информация о том, что по ТВ проводится техническая проверка систем оповещения, не получила широкого распространения в российских СМИ. Ролик неоднократно публиковался в соцсетях, в частности в украинских группах.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»