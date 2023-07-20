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12:33, 20 июля 2023Россия

Горящую электроподстанцию в Сочи сняли на видео

Shot: в Сочи загорелась электроподстанция у трассы между Адлером и Красной Поляной

В Сочи загорелась электроподстанция у трассы между Адлером и Красной Поляной. Один из очевидцев снял происшествие на видео, соответствующие кадры появились в Telegram-канале Shot.

На представленной записи можно рассмотреть объект, объятый пламенем. В небо поднимаются клубы густого черного дыма. Мужчина за кадром отмечает, что не хотел бы сейчас там оказаться.

Причины возгорания неизвестны. Как пишет Shot, к селу Казачий Брод, где располагается электроподстанция, направились представители экстренных служб.

По сведениям РЕН ТВ, пожар произошел в районе 11-го километра трассы А-149 между Красной Поляной и Адлером.

В июне сообщалось о возгорании на электроподстанции в Новокузнецке Кемеровской области. В результате инцидента тогда никто не пострадал.

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    Анна Щербакова
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