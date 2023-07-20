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13:35, 20 июля 2023Силовые структуры

Россиянин устроил взрыв газа в жилом доме для убийства жены и детей

СКР: мужчина устроил взрыв газа в жилом доме в Ступине в 2022-м, чтобы убить жену и детей

Фото: Светлана Возмилова / Globallookpress.com

Следователи раскрыли уголовное дело о взрыве газа в жилом доме в подмосковном Ступино, который произошел в апреле 2022 года, в результате которого погибли шесть человек и четверо пострадали. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе областного управления Следственного комитета России (СКР).

Дело направлено в суд. По мнению следствия, взрыв был устроен местным жителем, чтобы убить жену и детей.

Мужчине предъявлены обвинения в совершении убийства шести человек, трое из которых дети, общеопасным способом, покушении и умышленном уничтожении чужого имущества. Расследование находилось на контроле центрального аппарата СКР.

По данным следствия, обвиняемый часто ссорился с супругой и решил расправиться с ней и детьми, инсценировав убийство под взрыв бытового газа. Утром 11 апреля мужчина перекрыл одеялом вентиляцию в квартире, открыл четыре конфорки, отсоединил газовую подводку к плите и спрятался в туалете. Оттуда он воспламенил накопившуюся газовоздушную смесь.

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    Любовь Ширижик
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