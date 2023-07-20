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08:33, 20 июля 2023Силовые структуры

Россиянин демонстрировал нацистскую символику на теле и попал в колонию

В Улан-Удэ дали 2 года мужчине, показывавшему людям тату с символикой нацистской Германии

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Улан-Удэ суд приговорил к двум годам лишения свободы 30-летнего мужчину за демонстрацию символики нацисткой Германии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Республике Бурятия.

Россиянин признан виновным по статье 282.4 («Публичное демонстрирование нацистской символики, если это деяние совершено лицом, подвергнутым административному наказанию за схожее правонарушение») УК РФ. По совокупности с приговором за другое преступление окончательно он получил семь лет ограничения свободы и попадет в колонию строгого режима.

По данным ведомства, ранее фигурант уже демонстрировал символику, которая в виде двух татуировок нанесена на его тело. За это в апреле 2022 года его привлекли к административной ответственности. Мужчине запретили показывать людям участки тела с данными тату, но в марте 2023 года он снова обнажил перед публикой экстремистские картинки.

Отмечается, что на теле осужденного набит государственный герб нацистской Германии (Третьего рейха), свастика и надпись, которые использовались в качестве государственной символики нацистской идеологии.

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    Екатерина Власова
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