Подростки 10 раз выстрелили из травматического пистолета в проходившую россиянку

В Волгограде подростки обстреляли и избили битой 19-летнюю девушку из-за 9 тысяч рублей

В Волгограде правоохранители задержали троих молодых людей, двое из которых подростки, совершивших разбойное нападение на 19-летнюю девушку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ («Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия»).

По данным следствия, вечером 19 июля они напали на проходившую по улице 19-летнюю девушку. В нее выстрелили не менее десяти раз из травматического пистолета и избили битой, повалив на землю. После этого подростки отобрали у девушки ценные вещи и деньги на общую сумму девять тысяч рублей, а также мобильный телефон. Нападавшие скрылись, но их оперативно вычислили и поймали.

Пострадавшую госпитализировали со множественными травмами.

В ходе следствия силовики установили, что подростки также причастны к нападению на 36-летнего жителя Волгограда. Свою вину они признали. Следователь будет ходатайствовать перед судом об их аресте.