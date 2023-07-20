Миграцию зайцев-беляков сняли на видео в российском регионе

На Таймыре сняли на видео миграцию зайцев-беляков

Россиянин встретил мигрирующих зайцев-беляков на полуострове Таймыр и снял их на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Охота и рыбалка в Якутии».

На записи видно, как несколько белых зайцев пересекают обледенелый водоем. Животные скачут друг за другом, один из них останавливается недалеко от мужчины.

Беляк шевелит ушами и несколько секунд смотрит в объектив, а затем начинает нюхать ветку.

Ранее пенсионер из Якутии решил спасти застрявших на островках зайцев в стиле персонажа стихотворения Николая Некрасова «Дед Мазай и Зайцы» и попал на видео. Мужчина завернул животных в одеяло и переправил их на берег.